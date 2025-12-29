CAN 2025-Gr A : Le Mali accompagne le Maroc en huitièmes

29-12-2025

À l’issue d’un match fermé au Stade Mohammed-V de Casablanca ce lundi 29 décembre 2025, les Comores et le Mali se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0) lors de la dernière journée du groupe A. Malgré une domination territoriale des Aigles du Mali, illustrée par les tentatives de Mamadou Sangaré et Dorgeles Nene, le gardien comorien Yannick Pandor a multiplié les parades décisives pour préserver le point du nul. La fin de rencontre a été marquée par la tension et l’expulsion du Malien Massadio Haïdara (90e) après intervention de la VAR.

Ce résultat permet toutefois au Mali de valider sa qualification pour les huitièmes de finale en terminant à la deuxième place du groupe derrière le Maroc, tandis que les Cœlacanthes terminent leur parcours avec d’immenses regrets malgré une solidarité exemplaire.

