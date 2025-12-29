CAN 2025-Gr B : L’Afrique du Sud rejoint l’Egypte

À l’issue d’un derby d’Afrique australe haletant ce lundi 29 décembre 2025, l’Afrique du Sud s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la CAN en battant le Zimbabwe (3-2) au Grand Stade de Marrakech. Les Bafana Bafana ont rapidement ouvert le score par Tshepang Moremi (7e) avant de se faire rejoindre par une réalisation de Tawanda Maswanhise (19e). Au retour des vestiaires, l’attaquant de Burnley Lyle Foster a redonné l’avantage aux siens (50e), mais le Zimbabwe est revenu une nouvelle fois grâce à un but contre son camp d’Aubrey Modiba (73e).

C’est finalement Oswin Appollis qui a scellé la victoire sud-africaine sur un penalty décisif à la 82e minute, validant ainsi la deuxième place du groupe B derrière l’Égypte. Tandis que les hommes de Hugo Broos poursuivent l’aventure, les Warriors sont officiellement éliminés de la compétition malgré une prestation courageuse.