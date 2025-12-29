CAN 2025-Gr B : L’Afrique du Sud rejoint l’Egypte

29-12-2025

À l’issue d’un derby d’Afrique australe haletant ce lundi 29 décembre 2025, l’Afrique du Sud s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la CAN en battant le Zimbabwe (3-2) au Grand Stade de Marrakech. Les Bafana Bafana ont rapidement ouvert le score par Tshepang Moremi (7e) avant de se faire rejoindre par une réalisation de Tawanda Maswanhise (19e). Au retour des vestiaires, l’attaquant de Burnley Lyle Foster a redonné l’avantage aux siens (50e), mais le Zimbabwe est revenu une nouvelle fois grâce à un but contre son camp d’Aubrey Modiba (73e).

C’est finalement Oswin Appollis qui a scellé la victoire sud-africaine sur un penalty décisif à la 82e minute, validant ainsi la deuxième place du groupe B derrière l’Égypte. Tandis que les hommes de Hugo Broos poursuivent l’aventure, les Warriors sont officiellement éliminés de la compétition malgré une prestation courageuse.

Fil d'actualités

Serie A-J17 : La Roma domine le Genoa et repasse quatrième

29-12-2025

CAN 2025-Gr A : Le Mali accompagne le Maroc en huitièmes

29-12-2025

CAN 2025-Gr A : Le Maroc surclasse la Zambie

29-12-2025

CAN 2025-Gr C : Un Congolais pour Tunisie-Tanzanie

29-12-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

CAN 2025 CAN 2025-Gr A : Le Mali accompagne le Maroc en hui
CAN 2025 CAN 2025-Gr A : Le Maroc surclasse la Zambie
CAN 2025 CAN 2025-Gr C : Un Congolais pour Tunisie-Tanzanie
CAN 2025 CAN 2025-Gr B : L’Afrique du Sud rejoint l&r

Fil d'actualités

Serie A-J17 : La Roma domine le Genoa et repasse quatrième

29-12-2025

CAN 2025-Gr A : Le Mali accompagne le Maroc en huitièmes

29-12-2025

CAN 2025-Gr A : Le Maroc surclasse la Zambie

29-12-2025

CAN 2025-Gr C : Un Congolais pour Tunisie-Tanzanie

29-12-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025