CAN 2025-Gr B : L’Egypte et l’Angola se neutralisent

29-12-2025

Le match de clôture du Groupe B entre l’Angola et l’Égypte s’est achevé sur un score nul et vierge (0-0) ce lundi 29 décembre 2025 au Stade Adrar d’Agadir. Dans une rencontre pauvre en occasions nettes, les Pharaons, déjà assurés de leur qualification, ont géré leur avantage au classement sans forcer leur talent, malgré quelques fulgurances de Mohamed Salah.

De leur côté, les Palancas Negras ont livré une prestation défensive solide pour sauver l’honneur et obtenir leur premier point dans la compétition, ce qui n’a malheureusement pas suffi à éviter leur élimination. L’Égypte termine ainsi en tête du groupe avec 7 points, devant l’Afrique du Sud.

