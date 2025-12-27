CAN 2025-Gr C : La Tunisie s’est réveillée trop tard

Après avoir dominé l’Ouganda en match d’ouverture, la sélection tunisien a totalement pris l’eau face au Nigéria, ce samedi à Fes dans le cadre de la deuxième journée du groupe C.

Totalement dominée, à l’exception d’une dizaine de minute en première période, la Tunisie a montré toutes ses faiblesses face à un adversaire doté d’un compartiment offensif haut de gamme.

D’abord Osimhen. Ensuite Ndidi et enfin Lookman.

La Tunisie s’est réveillé à un quart d’heure de la.fin. Talbi a réduit le score à la 74eme minute et Abdi a transformé un pénalty. L’introduction de Tounekti a bouleversé le match et la Tunisie aurait pu égaliser, mais c’était trop tard.

Cette victoire propulse les Green Eagles en huitièmes de finale.

La Tunisie devra s’imposer lors du dernier match face à la Tanzanie pour se qualifier.