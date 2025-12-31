CAN 2025-Gr E : L’Algerie surclasse la GuinÃ©e Ã‰quatoriale

31-12-2025

Â L’AlgÃ©rie a surclassÃ© la GuinÃ©e Ã©quatoriale (3-1) au Stade Moulay Hassan de Rabat, confirmant son statut de prÃ©tendant sÃ©rieux au titre. Les Fennecs ont pris les commandes de la rencontre dÃ¨s la premiÃ¨re pÃ©riode grÃ¢ce Ã  l’efficacitÃ© redoutable de Mohamed Amoura, auteur d’un doublÃ© plein d’opportunisme (14e, 38e).

Au retour des vestiaires, le jeune Ibrahim Maza a scellÃ© le succÃ¨s algÃ©rien d’une frappe limpide en pleine lucarne (62e), rÃ©compensant une domination technique totale. MalgrÃ© la rÃ©duction de l’Ã©cart tardive de Luis Nlavo pour le Nzalang Nacional (81e), les hommes de Vladimir Petkovic terminent cette phase de poules avec un bilan parfait de trois victoires en trois matchs.

