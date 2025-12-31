CAN 2025-Gr E : Le Burkina Faso dÃ©croche son billet pour les huitiÃ¨mes

31-12-2025

Le Burkina Faso a arrachÃ© sa place en huitiÃ¨mes de finale en s’imposant face au Soudan (2-1). Dans une rencontre riche en rebondissements, les Ã‰talons ont ouvert le score juste avant la pause grÃ¢ce Ã  une tÃªte puissante d’Edmond Tapsoba sur corner (44e). Les Crocodiles du Nil, combatifs, ont entretenu l’espoir en Ã©galisant au retour des vestiaires par l’intermÃ©diaire de Mohamed Abdelrahman (58e), profitant d’une mÃ©sentente dans la dÃ©fense burkinabÃ¨.

Finalement, c’est l’attaquant Dango Ouattara qui a dÃ©livrÃ© son pays Ã  la 76e minute d’une frappe croisÃ©e chirurgicale, scellant ainsi la deuxiÃ¨me place du groupe E derriÃ¨re l’AlgÃ©rie. MalgrÃ© une poussÃ©e soudanaise dÃ©sespÃ©rÃ©e en fin de match, les hommes de Brama TraorÃ© ont tenu bon pour poursuivre leur aventure continentale.

Fil d'actualitÃ©s

CAN 2028 : L’Egypte dit Ãªtre prÃªte pour l’organisation

31-12-2025

CAN 2025-HuitiÃ¨me de finale : Tunisie-Mali Ã  Casablanca

31-12-2025

CAN 2025-Gr E : L’Algerie surclasse la GuinÃ©e Ã‰quatoriale

31-12-2025

CAN 2025-Gr E : Le Burkina Faso dÃ©croche son billet pour les huitiÃ

31-12-2025

Temps forts

Â«Â Smart infrastructures in the A.I eraÂ Â»Â : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobiliÃ¨re : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnec

28-08-2025

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

CAN 2025 CAN 2025-HuitiÃ¨me de finale : Tunisie-Mali Ã  Cas
CAN 2025 CAN 2025-Gr E : L’Algerie surclasse la GuinÃ
CAN 2025 CAN 2025-Gr E : Le Burkina Faso dÃ©croche son bill
CAN 2025 CAN 2025-Gr D : La RD Congo qualifiÃ©e

Fil d'actualitÃ©s

CAN 2028 : L’Egypte dit Ãªtre prÃªte pour l’organisation

31-12-2025

CAN 2025-HuitiÃ¨me de finale : Tunisie-Mali Ã  Casablanca

31-12-2025

CAN 2025-Gr E : L’Algerie surclasse la GuinÃ©e Ã‰quatoriale

31-12-2025

CAN 2025-Gr E : Le Burkina Faso dÃ©croche son billet pour les huitiÃ¨mes

31-12-2025

Temps forts

Â«Â Smart infrastructures in the A.I eraÂ Â»Â : Quand l’IA redÃ©finit les

26-09-2025

Location immobiliÃ¨re : Loyers en hausse et quartiers les plus convoitÃ©s au pre

22-09-2025

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnecter au cÅ“ur

28-08-2025

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025