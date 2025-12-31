CAN 2025-Gr E : Le Burkina Faso dÃ©croche son billet pour les huitiÃ¨mes

Le Burkina Faso a arrachÃ© sa place en huitiÃ¨mes de finale en s’imposant face au Soudan (2-1). Dans une rencontre riche en rebondissements, les Ã‰talons ont ouvert le score juste avant la pause grÃ¢ce Ã une tÃªte puissante d’Edmond Tapsoba sur corner (44e). Les Crocodiles du Nil, combatifs, ont entretenu l’espoir en Ã©galisant au retour des vestiaires par l’intermÃ©diaire de Mohamed Abdelrahman (58e), profitant d’une mÃ©sentente dans la dÃ©fense burkinabÃ¨.

Finalement, c’est l’attaquant Dango Ouattara qui a dÃ©livrÃ© son pays Ã la 76e minute d’une frappe croisÃ©e chirurgicale, scellant ainsi la deuxiÃ¨me place du groupe E derriÃ¨re l’AlgÃ©rie. MalgrÃ© une poussÃ©e soudanaise dÃ©sespÃ©rÃ©e en fin de match, les hommes de Brama TraorÃ© ont tenu bon pour poursuivre leur aventure continentale.