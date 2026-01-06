CAN 2025 : L’Algérie passe in extremis

L’Algérie s’est imposée 1-0 face à la RD Congo au Stade Moulay Hassan de Rabat. Après un temps réglementaire stérile où les Fennecs ont dominé la possession sans parvenir à tromper le bloc défensif compact des Léopards, la décision s’est faite en fin de prolongation.

C’est le jeune attaquant Adil Boulbina qui a délivré les siens à la 119e minute d’une frappe exceptionnelle à l’entrée de la surface, propulsant ainsi l’Algérie en quarts de finale après avoir frôlé la séance de tirs au but.