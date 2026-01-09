CAN 2025 : Le Maroc dans le big four

Lors du quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations disputé ce vendredi 9 janvier 2026 au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, le Maroc a validé son billet pour les demi-finales en s’imposant 2-0 face au Cameroun. Dominateurs dès l’entame, les Lions de l’Atlas ont ouvert le score par Brahim Díaz (26e), opportuniste pour dévier une tête d’Ayoub El Kaabi après un corner d’Achraf Hakimi.

Malgré une réaction physique des Lions Indomptables au retour des vestiaires, les hommes de Walid Regragui ont fait le break grâce à une frappe croisée de Ismael Saibari (74e), parfaitement servi sur coup franc. Solide défensivement, le Maroc élimine ainsi l’un de ses rivaux historiques et affrontera le vainqueur du match entre le Nigéria et l’Algérie pour une place en finale.