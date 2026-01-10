CAN 2025 : Le Nigéria écarte l’Algérie

10-01-2026

Lors de ce quart de finale de la CAN 2025 disputé ce samedi 10 janvier 2026 à Marrakech, le Nigéria s’est imposé avec autorité face à l’Algérie sur le score de 2-0, mettant fin au parcours des Fennecs. Après une première période dominée territorialement par les Super Eagles mais restée stérile, le match a basculé dès le retour des vestiaires grâce à l’incontournable Victor Osimhen (47e), suivi de près par un second but d’Akor Adams (57e) qui a définitivement assommé les hommes de Vladimir Petković.

Malgré plusieurs changements offensifs, l’Algérie n’a jamais semblé en mesure de percer le mur nigérian, laissant ainsi le Nigéria filer en demi-finale où il retrouvera le pays hôte, le Maroc.

Fil d'actualités

CAN 2025 : L’Egypte, toujours au rendez-vous

10-01-2026

CAN 2025 : Le Nigéria écarte l’Algérie

10-01-2026

Serie A-J20 : La Roma redresse la tête

10-01-2026

Ligue 1-J15 : L’Espérance liquide l’USBG

10-01-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

CAN 2025 CAN 2025 : L’Egypte, toujours au rendez-vous
CAN 2025 CAN 2025 : Le Nigéria écarte l’Algérie
CAN 2025 CAN 2025 : Le Maroc dans le big four
CAN 2025 CAN 2025 : Le Sénégal élimine le Mali

Fil d'actualités

CAN 2025 : L’Egypte, toujours au rendez-vous

10-01-2026

CAN 2025 : Le Nigéria écarte l’Algérie

10-01-2026

Serie A-J20 : La Roma redresse la tête

10-01-2026

Ligue 1-J15 : L’Espérance liquide l’USBG

10-01-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025