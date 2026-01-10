CAN 2025 : Le Nigéria écarte l’Algérie

Lors de ce quart de finale de la CAN 2025 disputé ce samedi 10 janvier 2026 à Marrakech, le Nigéria s’est imposé avec autorité face à l’Algérie sur le score de 2-0, mettant fin au parcours des Fennecs. Après une première période dominée territorialement par les Super Eagles mais restée stérile, le match a basculé dès le retour des vestiaires grâce à l’incontournable Victor Osimhen (47e), suivi de près par un second but d’Akor Adams (57e) qui a définitivement assommé les hommes de Vladimir Petković.

Malgré plusieurs changements offensifs, l’Algérie n’a jamais semblé en mesure de percer le mur nigérian, laissant ainsi le Nigéria filer en demi-finale où il retrouvera le pays hôte, le Maroc.