CAN 2025 : Les arbitres des quarts de finale

07-01-2026

La Confédération Africaine de Football a communiqué l’identité des arbitres qui dirigeront les matches des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 :

Vendredi 09 janvier :

Stade Ibn Batouta à Tanger : Mali 17h00 Sénégal

Arbitre : Mustapha Ghorbal (Algérie)

Stade Prince Moulay Abdallah à Rabat : Maroc 20h00 Cameroun

Arbitre : Amin Mohamed Omar (Egypte)

Samedi 10 janvier :

Stade de Marrakech : Algérie 17h00 Nigeria

Arbitre : Omar Artan (Somalie)

Grand Stade d’Agadir : Egypte 20h00 Côte d’Ivoire

Arbitre : Jalal Jayed (Maroc)

