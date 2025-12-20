CAN 2025-Oudanga : Les joueurs sèchent les entrainements

A trois jours de leur premier match en Coupe d’Afrique des nations face à la Tunisie, les joueurs de la sélection ougandaise ont boycotté la séance d’entraînements de ce samedi et ce, sur fond d’un litige avec le président de la fédération, Moses Magogo sur les primes de qualification pour la compétition.

Selon des médias locaux, les joueurs réclament une augmentation de la prime de six mille euros promise par la Fédération ougandaise de football.

L’Ouganda affrontera les Aigles de Carthage, mardi prochain à 21h00, heure tunisienne.