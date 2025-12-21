CAN 2025 : Voici les arbitres du match d’ouverture

21-12-2025

Voici la composition complète des arbitres pour le match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 entre le Maroc et les Comores.

Cette rencontre du groupe A aura lieu ce soir à partir de 20h00 au stade Prince Moulay Abdallah à Rabat.

L’arbitre central du match sera le congolais Jean Jacques Ndala.

Il sera assisté par ses compatriotes Guylain Bongele Ngila et Mwanya Gradel Mbilizi.

L’arbitre remplaçant sera le congolais Messie Nkounkou Mvoutou.

A la VAR, la CAF a désigné les mauritaniens Dahane Beida et Babacar Sarr.

