CAN 2025 : Voici les arbitres tunisiens retenus

25-11-2025

La Confédération Africaine de Football a choisi trois arbitres tunisiens parmi la liste retenue pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

L’arbitre central Mehrez Melki, l’arbitre assistant Khalil Hassani et l’arbitre VAR Haythem Guirat feront partie des arbitres choisis pour cette compétition.

Fil d'actualités

Mondial 2026 : La Tunisie dans le pot 3

25-11-2025

Coupe arabe des Nations : Le calendrier de la Tunisie

25-11-2025

Coupe de la CAF : Voici les affiches de la deuxième journée

25-11-2025

CL-AFR : Voici le programme de la deuxième journée

25-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

CM 2026 Mondial 2026 : La Tunisie dans le pot 3
Coupe Arabe Coupe arabe des Nations : Le calendrier de la Tuni
Foot Africain CAN 2025 : Voici les arbitres tunisiens retenus
Foot international Amical : Une Tunisie sans complexes fait match nul

Fil d'actualités

Mondial 2026 : La Tunisie dans le pot 3

25-11-2025

Coupe arabe des Nations : Le calendrier de la Tunisie

25-11-2025

Coupe de la CAF : Voici les affiches de la deuxième journée

25-11-2025

CL-AFR : Voici le programme de la deuxième journée

25-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025