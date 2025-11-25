CAN 2025 : Voici les arbitres tunisiens retenus
La Confédération Africaine de Football a choisi trois arbitres tunisiens parmi la liste retenue pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.
L’arbitre central Mehrez Melki, l’arbitre assistant Khalil Hassani et l’arbitre VAR Haythem Guirat feront partie des arbitres choisis pour cette compétition.
