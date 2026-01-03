CAN 2025 : La Tunisie éliminée par le Mali

03-01-2026

La sélection tunisienne de football a été éliminée par le Mali au terme de la séance des tirs au but (3/2). L’équipe nationale quitte la compétition face à une équipe malienne qui a évolué à dix pendant 70 minutes suite à l’expulsion de Coulibaly.

C’est pourtant la Tunisie qui a trouvé la faille à deux minutes de la fin suite à une tête de Chaouat. Mais, quelques instants après, l’arbitre a sifflé un pénalty suite à une main de Meriah. Score final (1/1). 

Le score n’a pas évolué durant les prolongations et les Maliens ont eu le dernier mot lors des TAB suite aux ratages d’Abdi, Achouri et Ben Romdhane.

 

Fil d'actualités

CAN 2025 : Le Cameroun élimine l’Afrique du Sud

04-01-2026

Equipe de Tunisie : Sami Trabelsi quitte son poste de sélectionneur

04-01-2026

CAN 2025 : Le Maroc en quart de finale

04-01-2026

Premier League-J18 : City bloqué par Chelsea

04-01-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

CAN 2025 CAN 2025 : Le Cameroun élimine l’Afrique du
CAN 2025 Equipe de Tunisie : Sami Trabelsi quitte son poste
CAN 2025 CAN 2025 : Le Maroc en quart de finale
CAN 2025 CAN 2025 : La Tunisie éliminée par le Mali

Fil d'actualités

CAN 2025 : Le Cameroun élimine l’Afrique du Sud

04-01-2026

Equipe de Tunisie : Sami Trabelsi quitte son poste de sélectionneur

04-01-2026

CAN 2025 : Le Maroc en quart de finale

04-01-2026

Premier League-J18 : City bloqué par Chelsea

04-01-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025