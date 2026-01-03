CAN 2025 : La Tunisie éliminée par le Mali

La sélection tunisienne de football a été éliminée par le Mali au terme de la séance des tirs au but (3/2). L’équipe nationale quitte la compétition face à une équipe malienne qui a évolué à dix pendant 70 minutes suite à l’expulsion de Coulibaly.

C’est pourtant la Tunisie qui a trouvé la faille à deux minutes de la fin suite à une tête de Chaouat. Mais, quelques instants après, l’arbitre a sifflé un pénalty suite à une main de Meriah. Score final (1/1).

Le score n’a pas évolué durant les prolongations et les Maliens ont eu le dernier mot lors des TAB suite aux ratages d’Abdi, Achouri et Ben Romdhane.