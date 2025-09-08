Chaouat pour Ben Romdhane ! La Tunisie s’envole pour le Mondial 2026

08-09-2025

La sÃ©lection tunisienne de football vient de valider son billet pour le Mondial 2026. Les joueurs de Sami Trabesli avaient besoin d’une victoire en GuinÃ©e Equatoriale et ils l’ont obtenue.

C’Ã©tait difficile. TrÃ¨s difficile. Sur un terrain glissant et trempÃ©, les locaux Ã©taient trÃ¨s coriaces, particuliÃ¨rement en deuxiÃ¨me pÃ©riode. La prestation majuscule de Dahmen dans la cage les a empÃªchÃ©s de faire la diffÃ©rence Ã  deux reprises.Â 

Et, quand le match se dirigeait vers la fin, Chaouat a pris son dÃ©fenseur de vitesse suite Ã  une contre attaque. Face au gardien, le buteur a optÃ© pour l’altruisme en servant Ben Romdhane qui a dÃ©posÃ© le ballon de la victoire et de la qualification dans les filets.

