CL-EURO : Avalanche de buts entre la Juve et Dortmund, mais pas de vainqueur

16-09-2025

Le match de Ligue des champions entre la Juventus de Turin et le Borussia Dortmund s’est terminé sur un score spectaculaire et inattendu de 4-4 au Juventus Stadium. Les deux équipes se sont livrées un véritable duel offensif, se répondant coup pour coup tout au long de la rencontre.

Les défenses ont eu du mal à contenir les attaques adverses, et le score final reflète l’intensité et le caractère ouvert du jeu, offrant aux spectateurs un spectacle riche en buts et en rebondissements.

Fil d'actualités

Prévisions météo du mercredi 17 septembre : Légère baisse des t

17-09-2025

Conseil ministériel sur la transformation numérique : Cap sur une

17-09-2025

CL-EURO : Le Real renverse Marseille

16-09-2025

CL-EURO : Avalanche de buts entre la Juve et Dortmund, mais pas de v

16-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

C1-EURO CL-EURO : Le Real renverse Marseille
C1-EURO CL-EURO : Avalanche de buts entre la Juve et Dortm
C1-EURO CL-EURO : Arsenal s’impose à Bilbao
C1-EURO CL-AFR : La finale 2027 au Wanda Metropolitano

Fil d'actualités

Prévisions météo du mercredi 17 septembre : Légère baisse des températures

17-09-2025

Conseil ministériel sur la transformation numérique : Cap sur une administrati

17-09-2025

CL-EURO : Le Real renverse Marseille

16-09-2025

CL-EURO : Avalanche de buts entre la Juve et Dortmund, mais pas de vainqueur

16-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025