CL-EURO : Avalanche de buts entre la Juve et Dortmund, mais pas de vainqueur

Le match de Ligue des champions entre la Juventus de Turin et le Borussia Dortmund s’est terminé sur un score spectaculaire et inattendu de 4-4 au Juventus Stadium. Les deux équipes se sont livrées un véritable duel offensif, se répondant coup pour coup tout au long de la rencontre.

Les défenses ont eu du mal à contenir les attaques adverses, et le score final reflète l’intensité et le caractère ouvert du jeu, offrant aux spectateurs un spectacle riche en buts et en rebondissements.