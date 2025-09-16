CL-EURO : Avalanche de buts entre la Juve et Dortmund, mais pas de vainqueur
16-09-2025
Le match de Ligue des champions entre la Juventus de Turin et le Borussia Dortmund s’est terminé sur un score spectaculaire et inattendu de 4-4 au Juventus Stadium. Les deux équipes se sont livrées un véritable duel offensif, se répondant coup pour coup tout au long de la rencontre.
Les défenses ont eu du mal à contenir les attaques adverses, et le score final reflète l’intensité et le caractère ouvert du jeu, offrant aux spectateurs un spectacle riche en buts et en rebondissements.