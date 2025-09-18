CL-EURO : City et le Barça assurent ! Voici les résultats de jeudi

18-09-2025

Le rideau est tombé ce jeudi soir sur la première journée de la Ligue des champions d’Europe. Voici les résultats de tous les matchs.

Eintracht Francfort 5 – 1 Galatasaray

L’Eintracht Francfort a écrasé Galatasaray avec une victoire retentissante.

Le match a été marqué par une attaque fluide et efficace de l’équipe allemande.

Ce résultat met l’Eintracht en excellente position pour la suite de la compétition.

Sporting Portugal 4 – 1 FK Kaïrat Almaty

Le Sporting Portugal a dominé son adversaire à domicile en s’imposant largement.

L’équipe portugaise a pris les devants dès le début et n’a jamais laissé de chance à Kaïrat Almaty.

C’est une entrée en matière réussie pour le Sporting dans cette phase de ligue.

Manchester City 2 – 0 Naples

Manchester City a géré son match à l’Etihad Stadium pour s’assurer une victoire confortable.

L’équipe a fait preuve de maîtrise et de solidité défensive face à Naples.

Une performance efficace qui permet à City de commencer son parcours avec trois points.

Newcastle 1 – 2 FC Barcelone

Le FC Barcelone a arraché une victoire difficile à l’extérieur contre Newcastle.

Les Catalans ont dû batailler pour l’emporter, et le match a été très disputé.

Ce résultat crucial donne au Barça un avantage psychologique important pour la suite.

Club Bruges 4 – 1 AS Monaco

Le Club Bruges a infligé une lourde défaite à l’AS Monaco à domicile.

L’équipe belge a pris le dessus sur les Monégasques, qui n’ont pas su trouver de solutions.

Un début de campagne très difficile pour Monaco qui s’incline lourdement.

FC Copenhague 2 – 2 Bayer Leverkusen

Le FC Copenhague et le Bayer Leverkusen se sont neutralisés dans un match plein de buts.

Les deux équipes se sont partagé les points à la fin d’une rencontre animée.

Ce match nul laisse les deux équipes au coude à coude dans leur groupe.

