CL-EURO : City et le Barça assurent ! Voici les résultats de jeudi

Le rideau est tombé ce jeudi soir sur la première journée de la Ligue des champions d’Europe. Voici les résultats de tous les matchs.

Eintracht Francfort 5 – 1 Galatasaray

L’Eintracht Francfort a écrasé Galatasaray avec une victoire retentissante.

Le match a été marqué par une attaque fluide et efficace de l’équipe allemande.

Ce résultat met l’Eintracht en excellente position pour la suite de la compétition.

Sporting Portugal 4 – 1 FK Kaïrat Almaty

Le Sporting Portugal a dominé son adversaire à domicile en s’imposant largement.

L’équipe portugaise a pris les devants dès le début et n’a jamais laissé de chance à Kaïrat Almaty.

C’est une entrée en matière réussie pour le Sporting dans cette phase de ligue.

Manchester City 2 – 0 Naples

Manchester City a géré son match à l’Etihad Stadium pour s’assurer une victoire confortable.

L’équipe a fait preuve de maîtrise et de solidité défensive face à Naples.

Une performance efficace qui permet à City de commencer son parcours avec trois points.

Newcastle 1 – 2 FC Barcelone

Le FC Barcelone a arraché une victoire difficile à l’extérieur contre Newcastle.

Les Catalans ont dû batailler pour l’emporter, et le match a été très disputé.

Ce résultat crucial donne au Barça un avantage psychologique important pour la suite.

Club Bruges 4 – 1 AS Monaco

Le Club Bruges a infligé une lourde défaite à l’AS Monaco à domicile.

L’équipe belge a pris le dessus sur les Monégasques, qui n’ont pas su trouver de solutions.

Un début de campagne très difficile pour Monaco qui s’incline lourdement.

FC Copenhague 2 – 2 Bayer Leverkusen

Le FC Copenhague et le Bayer Leverkusen se sont neutralisés dans un match plein de buts.

Les deux équipes se sont partagé les points à la fin d’une rencontre animée.

Ce match nul laisse les deux équipes au coude à coude dans leur groupe.