CL-EURO : Galatasaray tombe Liverpool, le Real déroule ! Voici les résultats de mardi

La deuxième journée de la Ligue des champions a livré son lot d’émotions et de surprises à travers neuf rencontres riches en buts et en rebondissements.

À Bergame, l’Atalanta a renversé le Club Brugge après avoir été mené à la pause. Tzolis avait donné l’avantage aux Belges avant que Samardzic, sur penalty, puis Pašalić en fin de match n’offrent une victoire précieuse aux Italiens (2-1).

Le Real Madrid n’a pas tremblé au Kazakhstan face à Kairat Almaty. Kylian Mbappé a signé un triplé, dont un penalty, confirmant son rôle de leader offensif. Camavinga et Brahim Díaz ont ajouté leur pierre à l’édifice pour un succès net (0-5).

À Madrid, l’Atlético s’est offert une démonstration contre l’Eintracht Francfort. Raspadori a ouvert le bal, suivi de Le Normand, Griezmann pour son 200e but avec le club, Giuliano Simeone et Julián Álvarez sur penalty. Burkhardt a sauvé l’honneur pour les Allemands dans une rencontre à sens unique (5-1).

Chelsea a assuré l’essentiel contre Benfica à Stamford Bridge. Le match s’est joué sur un but contre son camp de Ríos, suffisant pour offrir trois points aux Londoniens dans un duel serré (1-0).

L’Inter Milan a de son côté déroulé contre le Slavia Prague. Les Nerazzurri se sont imposés avec autorité 3-0, confirmant leur solidité et leur ambition dans cette phase de groupes.

En Norvège, Bodø/Glimt a tenu tête à Tottenham. Hauge a inscrit un doublé pour les locaux, tandis que les Spurs sont revenus grâce à un but contre son camp de Gundersen et un autre en fin de partie, arrachant ainsi le nul (2-2).

À Istanbul, Galatasaray a créé la sensation en battant Liverpool. Osimhen a transformé un penalty dès la 16e minute, et malgré plusieurs occasions, les Reds n’ont jamais trouvé la faille. Les Turcs signent une victoire de prestige (1-0).

L’Olympique de Marseille a régalé son public face à l’Ajax. Igor Paixão a rapidement mis son équipe à l’abri avec un doublé, Greenwood a alourdi la marque avant la pause et Aubameyang a clos le festival en deuxième période pour un succès éclatant (4-0).

Enfin, le Bayern Munich a surclassé Pafos en déplacement. Les Bavarois se sont imposés largement (1-5), portés par Harry Kane et Olise notamment, confirmant leur statut de favori dans leur groupe.