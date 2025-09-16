CL-EURO : Le Real renverse Marseille

Le Real Madrid s’est imposé sur le fil 2-1 face à l’Olympique de Marseille dans un match de Ligue des champions disputé au Stade Santiago Bernabéu. Après que Kylian Mbappé ait donné l’avantage au Real Madrid, l’OM a su réagir grâce à un but de son attaquant Weah.

Cependant, l’expulsion de Daniel Carvajal a compliqué la tâche des Merengues, qui ont finalement arraché la victoire sur un nouveau penalty de Mbappé, scellant ainsi leur succès pour cette première journée de la phase de groupes.