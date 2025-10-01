CL-EURO : Voici les affiches de ce mercredi
01-10-2025
Ce mercredi, la Ligue des Champions propose une soirée serrée : chaque affiche comptera dans la course à la qualification, les équipes chercheront le moindre avantage à domicile, les duels tactiques feront la différence.
Voici les affiches
FK Qarabağ vs FC Copenhague — 17:45
Union Saint-Gilloise vs Newcastle United — 17:45
Arsenal vs Olympiakos — 20:00
Barcelona vs PSG — 20:00
Bayer Leverkusen vs PSV Eindhoven — 20:00
Borussia Dortmund vs Athletic Bilbao — 20:00
Monaco vs Manchester City — 20:00
Napoli vs Sporting CP — 20:00
Villarreal vs Juventus — 20:00