CL-EURO : Voici les affiches de ce mercredi

01-10-2025

Ce mercredi, la Ligue des Champions propose une soirée serrée : chaque affiche comptera dans la course à la qualification, les équipes chercheront le moindre avantage à domicile, les duels tactiques feront la différence.

Voici les affiches

FK Qarabağ vs FC Copenhague — 17:45 

Union Saint-Gilloise vs Newcastle United — 17:45 

Arsenal vs Olympiakos — 20:00 

Barcelona vs PSG — 20:00 

Bayer Leverkusen vs PSV Eindhoven — 20:00 

Borussia Dortmund vs Athletic Bilbao — 20:00 

Monaco vs Manchester City — 20:00 

Napoli vs Sporting CP — 20:00 

Villarreal vs Juventus — 20:00 

Formation rentrante de l'ES Tunis face à l'AS Marsa

01-10-2025

Formation rentrante de l'USMo face au CS Sfaxien

01-10-2025

Formation rentrante du CS Sfaxien face à l'USMo

01-10-2025

