CL-EURO : Voici les résultats des matchs de mercredi

Liverpool a remporté une victoire difficile à domicile contre l’Atlético de Madrid (3/2).

Le match a été serré et plein de rebondissements, avec les deux équipes qui se sont rendu coup pour coup.

La victoire permet à Liverpool de prendre un bon départ dans la phase de ligue.

​Bayern Munich 3 – 1 Chelsea

Le Bayern Munich a dominé Chelsea à l’Allianz Arena.

L’équipe allemande a montré sa supériorité offensive et a marqué trois buts.

Chelsea a réussi à sauver l’honneur avec un but en fin de match, mais n’a pas pu revenir dans la partie.

​Paris Saint-Germain 4 – 0 Atalanta

Le Paris Saint-Germain a réalisé une performance impressionnante au Parc des Princes.

Les Parisiens ont écrasé l’Atalanta avec un score sans appel de 4-0.

Cette victoire large envoie un signal fort aux autres équipes de la compétition.

​Ajax Amsterdam 0 – 2 Inter Milan

L’Inter Milan a démarré sa campagne en Ligue des Champions par une victoire solide.

Les Italiens ont su faire preuve de réalisme pour s’imposer 2-0 sur la pelouse de l’Ajax.

La défense de l’Inter a tenu bon face aux tentatives d’une équipe néerlandaise qui n’a pas trouvé la solution.

​Olympiakos 0 – 0 Pafos Football Club

Le match entre l’Olympiakos et Pafos a été le seul de la journée à se solder par un match nul.

Aucune des deux équipes n’est parvenue à trouver le chemin des filets.

Le score final de 0-0 témoigne d’une rencontre fermée et avec peu d’occasions franches.

​SK Slavia Prague 2 – 2 FK Bodø/Glimt

Un match nul spectaculaire entre le Slavia Prague et Bodø/Glimt.

Les deux équipes ont fait preuve d’un grand sens du but, se partageant les points.

Le score de 2-2 reflète une rencontre rythmée et ouverte.