CL-EURO : Voici les résultats des matchs de mercredi
Liverpool a remporté une victoire difficile à domicile contre l’Atlético de Madrid (3/2).
Le match a été serré et plein de rebondissements, avec les deux équipes qui se sont rendu coup pour coup.
La victoire permet à Liverpool de prendre un bon départ dans la phase de ligue.
Bayern Munich 3 – 1 Chelsea
Le Bayern Munich a dominé Chelsea à l’Allianz Arena.
L’équipe allemande a montré sa supériorité offensive et a marqué trois buts.
Chelsea a réussi à sauver l’honneur avec un but en fin de match, mais n’a pas pu revenir dans la partie.
Paris Saint-Germain 4 – 0 Atalanta
Le Paris Saint-Germain a réalisé une performance impressionnante au Parc des Princes.
Les Parisiens ont écrasé l’Atalanta avec un score sans appel de 4-0.
Cette victoire large envoie un signal fort aux autres équipes de la compétition.
Ajax Amsterdam 0 – 2 Inter Milan
L’Inter Milan a démarré sa campagne en Ligue des Champions par une victoire solide.
Les Italiens ont su faire preuve de réalisme pour s’imposer 2-0 sur la pelouse de l’Ajax.
La défense de l’Inter a tenu bon face aux tentatives d’une équipe néerlandaise qui n’a pas trouvé la solution.
Olympiakos 0 – 0 Pafos Football Club
Le match entre l’Olympiakos et Pafos a été le seul de la journée à se solder par un match nul.
Aucune des deux équipes n’est parvenue à trouver le chemin des filets.
Le score final de 0-0 témoigne d’une rencontre fermée et avec peu d’occasions franches.
SK Slavia Prague 2 – 2 FK Bodø/Glimt
Un match nul spectaculaire entre le Slavia Prague et Bodø/Glimt.
Les deux équipes ont fait preuve d’un grand sens du but, se partageant les points.
Le score de 2-2 reflète une rencontre rythmée et ouverte.