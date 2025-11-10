EDT : Les convoqués pour la Mauritanie, la Jordanie et le Brésil

Le sélectionneur tunisienne Sami Trabelsi a communiqué ce soir la liste des joueurs convoqués pour les trois prochains matches amicaux de la Tunisie.

La sélection tunisienne affrontera respectivement la Mauritanie, la Jordanie et le Brésil les 12, 14 et 18 novembre.

Gardiens :

Aymen Dahmene (CS Sfaxien), Sabri Ben Hassan (Etoile du Sahel), Noureddine Farhati (Stade Tunisien)

Défenseurs :

Yan Valery (Scheffield Wednesday), Mohamed Ben Ali (Espérance de Tunis), Dylan Bronn (FC Servette), Montassar Talbi (Lorient), Mahmoud Ghorbal (US Monastirienne), Mortadha Ben Ounnes (Kasimpasa), Yassine Meriah (Espérance de Tunis), Hamza Jelassi (Espérance de Tunis), Marouane Sahraoui (Stade Tunisien), Oussema Haddadi (RS Berkane), Ali Abdi (Nice), Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance de Tunis), Ali Maaloul (Club Sportif Sfaxien)

Milieux :

Ferjani Sassi (Al Gharafa), Ellyes Skhiri (Eintracht Francfort), Hannibal Mejbri (FC Burnley), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano FC), Ismael Gharbi (Augsbourg), Firas Belarbi (Sharjah FC), Chiheb Jebali (Espérance de Tunis), Houssem Tka (Espérance de Tunis), Mohamed Ali Ben Romdhane (Al Ahly)

‎Attaquants :

Amor Layouni (BK Häcken), Sébastien Tounekti (Celtic), Naim Sliti (Al Shamal), Nacim Dendani (AS Monaco), Elias Saad (Augsbourg), Elias Achouri (FC Copenhague), Hazem Mastouri (Dinamo Makhachkala), Firas Chaouat (Club Africain), Issam Jebali (Gamba Osaka), Seifeddine Jaziri (Zamalek)