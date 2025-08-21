ELIM-CM2026 : Trio arbitral béninois pour Tunisie-Libéria

21-08-2025

La FIFA a désigné des arbitres béninois pour la prochaine rencontre de la sélection tunisienne en éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2026.

Le jeudi 4 septembre prochain, la Tunisie sera opposée au Liberia pour le compte de la 7ème journée du groupe H.

Ce match aura lieu au stade Hamadi Agrebi de Rades et débutera à 20h00.

L’arbitre central de la rencontre sera le béninois Adissa Abdul Raphiou Ligali.

Cet arbitre sera assisté par ses compatriotes Lucien Todegnon Hontonnou et Detondji Joe Cortel Dodometin.

 

L’arbitre remplaçant sera le djiboutien Mohamed Guedi Diraneh.

