ELIM-CM2026-Tunisie : Voici les convoqués pour le Liberia

30-08-2025

Sami Trabelsi a communiqué ce samedi la liste des joueurs appelés pour les deux prochaines rencontres amicales face à l’Egypte.

Ces deux matches seront disputés les 06 et 09 septembre à Al Ismailiya.

Voici la liste des joueurs convoqués :

Gardiens :

Abdessalem Hlaoui (US Monastirienne), Sabri Ben Hassan (Etoile du Sahel), Anas Khardani (Muaither SC)

Défenseurs :

Mohamed Drager (Eintracht Braunschweig), Ghaith Zaalouni (Club Africain), Hamza Ben Abda (Club Africain), Marouane Sahraoui (Stade Tunisien), Mohamed Nasraoui (NK Istra), Raed Chikhaoui (US Monastirienne), Anis Doubal (Marseille), Amin Cherni (Göztepe SK)

Milieux :

Ghailene Chaalali (Al-Ahli SC), Moataz Zemzemi (Club Africain), Zayon Chtaï-Telamio (Paris-SG), Chiheb Jebali (Espérance de Tunis), Louay Trayi (Al-Wahda FC), Moez Haj Ali (US Monastirienne), Aymen Harzi (US Monastirienne)

Attaquants :

Khalil Ayari (Stade Tunisien), Achraf Jabri (Espérance de Tunis), Anas Haj Mohamed (Parme), Fares Bousnina (Nice), Nacim Dendani (AS Monaco), Ahmed Ouled Behi (ES Métlaoui), Youssef Snana (Al-Sailiya)

