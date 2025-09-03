ELIM-CM2026-Zone AFR : Le programme des matchs de jeudi

Voici le programme des matches de la 7ème journée des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2026 prévus ce jeudi :

Groupe A :

Guinée-Bissau 17h00 Sierra Leone

Classement : Egypte 16 pts, Burkina Faso 11 pts, Sierra Leone 8 pts, Ethiopie 6 pts, Guinée-Bissau 6 pts, Djibouti 1 pt

Groupe D :

Angola 17h00 Libye

Ile Maurice 17h00 Cap-Vert

Cameroun 20h00 Eswatini

Classement : Cap-Vert 13 pts, Cameroun 12 pts, Libye 8 pts, Angola 7 pts, Ile Maurice 5 pts, Eswatini 2 pts

Groupe G :

Algérie 20h00 Botswana

Classement : Algérie 15 pts, Mozambique 12 pts, Botswana 9 pts, Ouganda 9 pts, Guinée 7 pts, Somalie 1 pt

Groupe H :

Sao Tomé-et-Principe 17h00 Guinée Equatoriale

Tunisie 20h00 Liberia

Classement : Tunisie 16 pts, Namibie 12 pts, Liberia 10 pts, Guinée Equatoriale 7 pts, Malawi 6 pts, Sao Tomé-et-Principe 0 pt

Groupe I :

Tchad 14h00 Ghana

Madagascar 17h00 Centrafrique

Mali 20h00 Comores

Classement : Ghana 15 pts, Comores 12 pts, Madagascar 10 pts, Mali 9 pts, Centrafrique 5 pts, Tchad 0 pt