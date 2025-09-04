ELIM-CM2026-Zone EURO : Les rÃ©sultats des matchs de jeudi

Voici les rÃ©sultats des matches disputÃ©s ce jeudi aux qualifications europÃ©ennes pour la Coupe du Monde 2026 :

Groupe A : 1Ã¨re journÃ©e

Slovaquie 2-0 Allemagne

Luxembourg 1-3 Irlande du Nord

Classement : Irlande du Nord 3 pts, Slovaquie 3 pts, Allemagne 0 pt, Luxembourg 0 pt

Groupe E : 1Ã¨re journÃ©e

GÃ©orgie 2-3 Turquie

Bulgarie 0-3 Espagne

Classement : Espagne 3 pts, Turquie 3 pts, GÃ©orgie 0 pt, Bulgarie 0 pt

Groupe G : 5Ã¨me journÃ©e

Lituanie 1-1 Malte

Pays-Bas 1-1 Pologne

Classement : Pays-Bas 7 pts (3 m), Pologne 7 pts (4 m), Finlande 7 pts (4 m), Lituanie 3 pts (4 m), Malte 2 pts (5 m)

Groupe J : 5Ã¨me journÃ©e

Kazakhstan 0-1 Pays de Galles

Liechtenstein 0-6 Belgique

Classement : Pays de Galles 10 pts (5 m), MacÃ©doine du Nord 8 pts (4 m), Belgique 7 pts (3 m), Kazakhstan 3 pts (4 m), Liechtenstein 0 pt (4 m)