ELIM-CM26-Zone AFR : L’Algérie valide son billet

La sélection algérienne a officiellement décroché, ce vendredi, son billet pour la Coupe du Monde 2026, devenant ainsi le 20ème pays qualifié pour la compétition.

Les Fennecs rejoignent ainsi la Tunisie, le Maroc et l’Égypte parmi les représentants africains déjà assurés de participer au tournoi.

Face à la Somalie, l’Algérie s’est imposée 3 à 0, grâce à des réalisations de Mohamed Amoura dès la 6ème minute puis à la 57ème et de Riyad Mahrez (20 mn).