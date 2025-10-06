ELIM-CM26-Zone AFR : Le programme de la neuvième journée

06-10-2025

Voici le programme complet des matches de la 9ème journée des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2026 :

Mercredi 08 octobre :

Gr A : Ethiopie 14h00 Guinée-Bissau

Gr D : Eswatini 14h00 Angola

Gr D : Libye 14h00 Cap-Vert

Gr D : Maurice 14h00 Cameroun

Gr I : Centrafrique 17h00 Ghana

Gr I : Tchad 17h00 Mali

Gr I : Comores 17h00 Madagascar

Gr A : Djibouti 17h00 Egypte

Gr A : Sierra Leone 17h00 Burkina Faso

Gr E : Niger 20h00 Congo

Gr E : Tanzanie 20h00 Zambie

Jeudi 09 octobre :

Gr F : Burundi 14h00 Kenya

Gr G : Somalie 17h00 Algérie

Gr G : Botswana 17h00 Ouganda

Gr G : Mozambique 17h00 Guinée

Gr H : Liberia 17h00 Namibie

Gr H : Malawi 17h00 Guinée Equatoriale

Vendredi 10 octobre :

Gr B : Soudan du Sud 13h00 Sénégal

Gr B : Soudan 14h00 Mauritanie

Gr B : Togo 14h00 RD Congo

Gr F : Gambie 14h00 Gabon

Gr F : Seychelles 14h00 Côte d’Ivoire

Gr C : Lesotho 17h00 Nigeria

Gr C : Rwanda 17h00 Bénin

Gr C : Zimbabwe 17h00 Afrique du Sud

Gr H : Sao Tomé-et-Principe 17h00 Tunisie

Fil d'actualités

Ligue 1 : Voici le programme de la dixième journée

06-10-2025

ELIM-CM26-Zone AFR : Le programme de la neuvième journée

06-10-2025

Ligue 1-J09 : L’Espérance, le CSS et l’USMo vainqueurs

05-10-2025

CL-AFR : Pyramids complète le tableau des 32emes de finale

05-10-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

CM 2026 ELIM-CM26-Zone AFR : Le programme de la neuvième
CM 2026 Mondial 2026 : Le ballon officiel dévoilé
CM 2026 ELIM-CM26 : Les convoqués pour les deux derniers
CM 2026 Mondial 2026 : Coup d’envoi de la prévente

Fil d'actualités

Ligue 1 : Voici le programme de la dixième journée

06-10-2025

ELIM-CM26-Zone AFR : Le programme de la neuvième journée

06-10-2025

Ligue 1-J09 : L’Espérance, le CSS et l’USMo vainqueurs

05-10-2025

CL-AFR : Pyramids complète le tableau des 32emes de finale

05-10-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025