ELIM-CM26-Zone AFR : Le programme de la neuvième journée
Voici le programme complet des matches de la 9ème journée des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2026 :
Mercredi 08 octobre :
Gr A : Ethiopie 14h00 Guinée-Bissau
Gr D : Eswatini 14h00 Angola
Gr D : Libye 14h00 Cap-Vert
Gr D : Maurice 14h00 Cameroun
Gr I : Centrafrique 17h00 Ghana
Gr I : Tchad 17h00 Mali
Gr I : Comores 17h00 Madagascar
Gr A : Djibouti 17h00 Egypte
Gr A : Sierra Leone 17h00 Burkina Faso
Gr E : Niger 20h00 Congo
Gr E : Tanzanie 20h00 Zambie
Jeudi 09 octobre :
Gr F : Burundi 14h00 Kenya
Gr G : Somalie 17h00 Algérie
Gr G : Botswana 17h00 Ouganda
Gr G : Mozambique 17h00 Guinée
Gr H : Liberia 17h00 Namibie
Gr H : Malawi 17h00 Guinée Equatoriale
Vendredi 10 octobre :
Gr B : Soudan du Sud 13h00 Sénégal
Gr B : Soudan 14h00 Mauritanie
Gr B : Togo 14h00 RD Congo
Gr F : Gambie 14h00 Gabon
Gr F : Seychelles 14h00 Côte d’Ivoire
Gr C : Lesotho 17h00 Nigeria
Gr C : Rwanda 17h00 Bénin
Gr C : Zimbabwe 17h00 Afrique du Sud
Gr H : Sao Tomé-et-Principe 17h00 Tunisie