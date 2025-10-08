ELIM-CM26-Zone AFR : Le programme des matchs de mercredi

08-10-2025

L’avant dernière journée des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2026 débutera ce mercredi avec les matches suivants :

Groupe A :

Ethiopie 14h00 Guinée-Bissau

Djibouti 17h00 Egypte

Sierra Leone 17h00 Burkina Faso

Classement : Egypte 20 pts, Burkina Faso 15 pts, Sierra Leone 12 pts, Guinée-Bissau 10 pts, Ethiopie 6 pts, Djibouti 1 pt

Groupe D :

Eswatini 14h00 Angola

Libye 14h00 Cap-Vert

Maurice 14h00 Cameroun

Classement : Cap-Vert 19 pts, Cameroun 15 pts, Libye 14 pts, Angola 10 pts, Ile Maurice 5 pts, Eswatini 2 pts

Groupe E :

Niger 20h00 Congo

Tanzanie 20h00 Zambie

Classement : Maroc 21 pts (7m, qualifié), Tanzanie 10 pts (7 m), Niger 9 pts (6 m), Zambie 6 pts (6 m), Congo 1 pt (6 m)

Groupe I :

Centrafrique 17h00 Ghana

Tchad 17h00 Mali

Comores 17h00 Madagascar

Classement : Ghana 19 pts, Madagascar 16 pts, Comores 15 pts, Mali 12 pts, Centrafrique 5 pts, Tchad 1 pt

Fil d'actualités

FTF : Nasri et Jenayah promus par la FIFA

08-10-2025

Club Africain : Oussema Elsharimi qualifié

08-10-2025

ELIM-CM26-Zone AFR : L’Égypte valide son billet

08-10-2025

Handball-J06 : Victoires de l’Espérance et du Club Africain

08-10-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

CM 2026 ELIM-CM26-Zone AFR : L’Égypte valide son bi
CM 2026 ELIM-CM26-Zone AFR : Le programme des matchs de me
CM 2026 Voici les arbitres pour Tunisie-SaoTome et Tunisie
CM 2026 ELIM-CM26-Zone AFR : Tougai forfait avec l’A

Fil d'actualités

FTF : Nasri et Jenayah promus par la FIFA

08-10-2025

Club Africain : Oussema Elsharimi qualifié

08-10-2025

ELIM-CM26-Zone AFR : L’Égypte valide son billet

08-10-2025

Handball-J06 : Victoires de l’Espérance et du Club Africain

08-10-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025