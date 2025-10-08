ELIM-CM26-Zone AFR : Le programme des matchs de mercredi
L’avant dernière journée des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2026 débutera ce mercredi avec les matches suivants :
Groupe A :
Ethiopie 14h00 Guinée-Bissau
Djibouti 17h00 Egypte
Sierra Leone 17h00 Burkina Faso
Classement : Egypte 20 pts, Burkina Faso 15 pts, Sierra Leone 12 pts, Guinée-Bissau 10 pts, Ethiopie 6 pts, Djibouti 1 pt
Groupe D :
Eswatini 14h00 Angola
Libye 14h00 Cap-Vert
Maurice 14h00 Cameroun
Classement : Cap-Vert 19 pts, Cameroun 15 pts, Libye 14 pts, Angola 10 pts, Ile Maurice 5 pts, Eswatini 2 pts
Groupe E :
Niger 20h00 Congo
Tanzanie 20h00 Zambie
Classement : Maroc 21 pts (7m, qualifié), Tanzanie 10 pts (7 m), Niger 9 pts (6 m), Zambie 6 pts (6 m), Congo 1 pt (6 m)
Groupe I :
Centrafrique 17h00 Ghana
Tchad 17h00 Mali
Comores 17h00 Madagascar
Classement : Ghana 19 pts, Madagascar 16 pts, Comores 15 pts, Mali 12 pts, Centrafrique 5 pts, Tchad 1 pt