ELIM-CM26-Zone AFR : Les rÃ©sultats des matchs de vendredi

10-10-2025

Voici les rÃ©sultats des matches de l’avant derniÃ¨re journÃ©e des Ã©liminatoires africaines de la Coupe du Monde 2026 disputÃ©s ce vendredi :

Groupe B :

Soudan du Sud 0-5 SÃ©nÃ©gal

Soudan 0-0 Mauritanie

Togo 0-1 RD Congo

Classement : SÃ©nÃ©gal 21 pts, RD Congo 19 pts, Soudan 13 pts, Togo 7 pts, Mauritanie 7 pts, Soudan du Sud 4 pts

Groupe F :

Gambie 3-4 Gabon

Seychelles 0-7 CÃ´te d’Ivoire

Classement : CÃ´te d’Ivoire 23 pts, Gabon 22 pts, Kenya 12 pts, Gambie 10 pts, Burundi 10 pts, Seychelles 0 pt

Groupe C :

Lesotho 1-2 Nigeria

Rwanda 0-1 BÃ©nin

Zimbabwe 0-0 Afrique du Sud

Classement : BÃ©nin 17 pts, Afrique du Sud 15 pts, Nigeria 14 pts, Rwanda 11 pts, Lesotho 9 pts, Zimbabwe 5 pts

Groupe H :

Sao TomÃ©-et-Principe 0-6 Tunisie

Classement : Tunisie 25 pts (qualifiÃ©e), Namibie 15 pts, Liberia 14 pts, Malawi 10 pts, GuinÃ©e Equatoriale 10 pts, Sao TomÃ©-et-Principe 0 pt

