ELIM-CM26-Zone AMSUD : Voici les sÃ©lections dÃ©jÃ  qualifiÃ©es

05-09-2025

Voici les rÃ©sultats des rencontres de la 17Ã¨me journÃ©e des Ã©liminatoires sud-amÃ©ricaines de la Coupe du Monde 2026 disputÃ©es la nuit derniÃ¨re :

Argentine 3-0 Venezuela

Colombie 3-0 Bolivie

Paraguay 0-0 Equateur

Uruguay 3-0 PÃ©rou

BrÃ©sil 3-0 Chili

Classement :

1- Argentine 38 pts (qualifiÃ©e)

2- BrÃ©sil 28 pts (qualifiÃ©)

3- Uruguay 27 pts (qualifiÃ©)

4- Equateur 26 pts (qualifiÃ©)

5- Colombie 25 pts (qualifiÃ©)

6- Paraguay 25 pts (qualifiÃ©)

7- Venezuela 18 pts

8- Bolivie 17 pts

9- PÃ©rou 12 pts

10- Chili 10 pts

Les six premiers au classement gÃ©nÃ©ral sont directement qualifiÃ©s Ã  la Coupe du Monde 2026 et le 7Ã¨me disputera le barrage intercontinental.

