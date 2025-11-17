ELIM-CM26-Zone EURO : Les Pays-Bas et l’Allemagne qualifiÃ©s

17-11-2025

Voici les rÃ©sultats des matches disputÃ©s ce lundi aux qualifications europÃ©ennes pour la Coupe du Monde 2026 :

Groupe A : 6Ã¨me journÃ©e

Allemagne 6-0 Slovaquie

Irlande du Nord 1-0 Luxembourg

Classement : Allemagne 15 pts (QualifiÃ©e), Slovaquie 12 pts (Barrage), Irlande du Nord 9 pts, Luxembourg 0 pt

Groupe G : 8Ã¨me journÃ©e :

Pays-Bas 4-0 Lituanie

Malte 2-3 Pologne

Classement : Pays-Bas 20 pts (QualifiÃ©s), Pologne 17 pts (Barrage), Finlande 10 pts, Malte 5 pts, Lituanie 3 pts

Groupe L : 8Ã¨me journÃ©e

MontÃ©nÃ©gro 2-3 Croatie

RÃ©publique TchÃ¨que 6-0 Gibraltar

Classement :Â CroatieÂ 22 pts (QualifiÃ©e), RÃ©publique TchÃ¨que 16 pts (Barrage), Iles FÃ©roÃ© 12 pts, MontÃ©nÃ©gro 9 pts, Gibraltar 0 pt

Fil d'actualitÃ©s

ELIM-CM26-Zone EURO : Les Pays-Bas et l’Allemagne qualifiÃ©s

17-11-2025

Handball : Dates et horaires des matchs de la 15Ã¨me journÃ©e

17-11-2025

CL-AFR : Voici le programme complet de la premiÃ¨re journÃ©e

17-11-2025

ES Tunis : Accord trouvÃ© avec Youssef Msakni

17-11-2025

Temps forts

Â«Â Smart infrastructures in the A.I eraÂ Â»Â : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobiliÃ¨re : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnec

28-08-2025

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

CM 2026 ELIM-CM26-Zone EURO : Les Pays-Bas et l’Alle
CM 2026 ELIM-CM26-Zone EURO : Voici les affiches de lundi
CM 2026 ELIM-CM26-Zone AFR : La RDC aux barrages ! Le NigÃ
CM 2026 ELIM-CM26-Zone EURO : La NorvÃ¨ge Ã©trille l&rsquo

Fil d'actualitÃ©s

ELIM-CM26-Zone EURO : Les Pays-Bas et l’Allemagne qualifiÃ©s

17-11-2025

Handball : Dates et horaires des matchs de la 15Ã¨me journÃ©e

17-11-2025

CL-AFR : Voici le programme complet de la premiÃ¨re journÃ©e

17-11-2025

ES Tunis : Accord trouvÃ© avec Youssef Msakni

17-11-2025

Temps forts

Â«Â Smart infrastructures in the A.I eraÂ Â»Â : Quand l’IA redÃ©finit les

26-09-2025

Location immobiliÃ¨re : Loyers en hausse et quartiers les plus convoitÃ©s au pre

22-09-2025

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnecter au cÅ“ur

28-08-2025

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025