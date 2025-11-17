ELIM-CM26-Zone EURO : Les Pays-Bas et l’Allemagne qualifiÃ©s

Voici les rÃ©sultats des matches disputÃ©s ce lundi aux qualifications europÃ©ennes pour la Coupe du Monde 2026 :

Groupe A : 6Ã¨me journÃ©e

Allemagne 6-0 Slovaquie

Irlande du Nord 1-0 Luxembourg

Classement : Allemagne 15 pts (QualifiÃ©e), Slovaquie 12 pts (Barrage), Irlande du Nord 9 pts, Luxembourg 0 pt

Groupe G : 8Ã¨me journÃ©e :

Pays-Bas 4-0 Lituanie

Malte 2-3 Pologne

Classement : Pays-Bas 20 pts (QualifiÃ©s), Pologne 17 pts (Barrage), Finlande 10 pts, Malte 5 pts, Lituanie 3 pts

Groupe L : 8Ã¨me journÃ©e

MontÃ©nÃ©gro 2-3 Croatie

RÃ©publique TchÃ¨que 6-0 Gibraltar

Classement :Â CroatieÂ 22 pts (QualifiÃ©e), RÃ©publique TchÃ¨que 16 pts (Barrage), Iles FÃ©roÃ© 12 pts, MontÃ©nÃ©gro 9 pts, Gibraltar 0 pt