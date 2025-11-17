ELIM-CM26-Zone EURO : Les Pays-Bas et l’Allemagne qualifiÃ©s
17-11-2025
Voici les rÃ©sultats des matches disputÃ©s ce lundi aux qualifications europÃ©ennes pour la Coupe du Monde 2026 :
Groupe A : 6Ã¨me journÃ©e
Allemagne 6-0 Slovaquie
Irlande du Nord 1-0 Luxembourg
Classement : Allemagne 15 pts (QualifiÃ©e), Slovaquie 12 pts (Barrage), Irlande du Nord 9 pts, Luxembourg 0 pt
Groupe G : 8Ã¨me journÃ©e :
Pays-Bas 4-0 Lituanie
Malte 2-3 Pologne
Classement : Pays-Bas 20 pts (QualifiÃ©s), Pologne 17 pts (Barrage), Finlande 10 pts, Malte 5 pts, Lituanie 3 pts
Groupe L : 8Ã¨me journÃ©e
MontÃ©nÃ©gro 2-3 Croatie
RÃ©publique TchÃ¨que 6-0 Gibraltar
Classement :Â CroatieÂ 22 pts (QualifiÃ©e), RÃ©publique TchÃ¨que 16 pts (Barrage), Iles FÃ©roÃ© 12 pts, MontÃ©nÃ©gro 9 pts, Gibraltar 0 pt