ELIM-CM26-Zone EURO : Les résultats de samedi
Voici les résultats des matches disputés ce samedi aux qualifications européennes pour la Coupe du Monde 2026 :
Groupe E : 3ème journée
Espagne 2-0 Géorgie
Bulgarie 1-6 Turquie
Classement : Espagne 9 pts (3m), Turquie 6 pts (3m), Géorgie 3 pts (3m), Bulgarie 0 pt (3m)
Groupe F : 3ème journée
Hongrie 2-0 Arménie
Portugal 1-0 Irlande
Classement : Portugal 9 pts (3m), Hongrie 4 pts (3m), Arménie 3 pts (3m), Irlande 1 pt (3m)
Groupe I : 7ème journée
Norvège 5-0
Estonie 1-3 Italie
Classement : Norvège 18 pts (6 m), Italie 12 pts (5 m), Is 9 pts (5 m), Estonie 3 pts (5 m), Moldavie 0 pt (5 m)
Groupe K : 7ème journée
Lettonie 0-0 Andorre
Serbie 0-1 Albanie
Classement : Angleterre 15 pts (5 m), Albanie 11 pts (6 m), Serbie 7 pts (5 m), Lettonie 5 pts (6 m), Andorre 1 pt (6 m)