ELIM-CM26-Zone EURO : Les résultats de samedi

Voici les résultats des matches disputés ce samedi aux qualifications européennes pour la Coupe du Monde 2026 :

Groupe E : 3ème journée

Espagne 2-0 Géorgie

Bulgarie 1-6 Turquie

Classement : Espagne 9 pts (3m), Turquie 6 pts (3m), Géorgie 3 pts (3m), Bulgarie 0 pt (3m)

Groupe F : 3ème journée

Hongrie 2-0 Arménie

Portugal 1-0 Irlande

Classement : Portugal 9 pts (3m), Hongrie 4 pts (3m), Arménie 3 pts (3m), Irlande 1 pt (3m)

Groupe I : 7ème journée

Norvège 5-0

Estonie 1-3 Italie

Classement : Norvège 18 pts (6 m), Italie 12 pts (5 m), Is 9 pts (5 m), Estonie 3 pts (5 m), Moldavie 0 pt (5 m)

Groupe K : 7ème journée

Lettonie 0-0 Andorre

Serbie 0-1 Albanie

Classement : Angleterre 15 pts (5 m), Albanie 11 pts (6 m), Serbie 7 pts (5 m), Lettonie 5 pts (6 m), Andorre 1 pt (6 m)