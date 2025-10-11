ELIM-CM26-Zone EURO : Les résultats de samedi

11-10-2025

Voici les résultats des matches disputés ce samedi aux qualifications européennes pour la Coupe du Monde 2026 :

Groupe E : 3ème journée

Espagne 2-0 Géorgie

Bulgarie 1-6 Turquie

Classement : Espagne 9 pts (3m), Turquie 6 pts (3m), Géorgie 3 pts (3m), Bulgarie 0 pt (3m)

Groupe F : 3ème journée

Hongrie 2-0 Arménie

Portugal 1-0 Irlande

Classement : Portugal 9 pts (3m), Hongrie 4 pts (3m), Arménie 3 pts (3m), Irlande 1 pt (3m)

Groupe I : 7ème journée

Norvège 5-0 

Estonie 1-3 Italie

Classement : Norvège 18 pts (6 m), Italie 12 pts (5 m), Is 9 pts (5 m), Estonie 3 pts (5 m), Moldavie 0 pt (5 m)

Groupe K : 7ème journée

Lettonie 0-0 Andorre

Serbie 0-1 Albanie

Classement : Angleterre 15 pts (5 m), Albanie 11 pts (6 m), Serbie 7 pts (5 m), Lettonie 5 pts (6 m), Andorre 1 pt (6 m)

Fil d'actualités

Ligue 2 : Classement des groupes A et B après la 4eme journée

12-10-2025

ELIM-CM26-Zone EURO : Les résultats de samedi

11-10-2025

Handball : Résultats et classement après la neuvième journée

11-10-2025

AS Gabes : La composition du nouveau staff technique

11-10-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

