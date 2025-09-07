ELIM-CM26-Zone EURO : Les rÃ©sultats des matchs de dimanche

07-09-2025

Voici les rÃ©sultats des matches disputÃ©s ce dimanche aux qualifications europÃ©ennes pour la Coupe du Monde 2026 :

Groupe A : 2Ã¨me journÃ©e

Allemagne 3-1 Irlande du Nord

Luxembourg 0-1 Slovaquie

Classement : Slovaquie 6 pts, Allemagne 3 pts, Irlande du Nord 3 pts, Luxembourg 0 pt

Groupe B : 2Ã¨me journÃ©e

GÃ©orgie 3-0 Bulgarie

Turquie 0-6 Espagne

Classement : Espagne 6 pts, GÃ©orgie 3 pts, Turquie 3 pts, Bulgarie 0 pt

Groupe G : 6Ã¨me journÃ©e

Lituanie 2-3 Pays-Bas

Pologne 3-1 Finlande

Classement : Pays-Bas 10 pts (4 m), Pologne 10 pts (5 m), Finlande 7 pts (5 m), Lituanie 3 pts (5 m), Malte 2 pts (5 m)

 

Groupe J : 6Ã¨me journÃ©e

MacÃ©doine du Nord 5-0 Liechtenstein

Belgique 6-0 Kazakhstan

 

Classement : MacÃ©doine du Nord 11 pts (5 m), Belgique 10 pts (4 m), Pays de Galles 10 pts (5 m), Kazakhstan 3 pts (5 m), Liechtenstein 0 pt (5 m)

Fil d'actualitÃ©s

ELIM-CM26-Zone EURO : Les rÃ©sultats des matchs de dimanche

07-09-2025

ES Tunis : Zaddem s’en va en Iraq

07-09-2025

L1-PrÃ©paration : Les rÃ©sultats des matchs amicaux de dimanche

07-09-2025

CA Bizertin : Depart d’Oussema Ali et arrivÃ©e de quatre sÃ©nÃ

07-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnec

28-08-2025

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle gÃ©nÃ©ration

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces Ã  Tunis : Vers une nouvelle Ã¨re du c

25-04-2025

Lire aussi

CM 2026 ELIM-CM26-Zone EURO : Les rÃ©sultats des matchs de
CM 2026 ELIM-CM26-Zone EURO : Les rÃ©sultats des matchs de
CM 2026 ELIM-CM26-Zone AFR : Les rÃ©sultats des matchs de
CM 2026 EMIM-CM26-Zone EURO : Les rÃ©sultats des matchs de

Fil d'actualitÃ©s

ELIM-CM26-Zone EURO : Les rÃ©sultats des matchs de dimanche

07-09-2025

ES Tunis : Zaddem s’en va en Iraq

07-09-2025

L1-PrÃ©paration : Les rÃ©sultats des matchs amicaux de dimanche

07-09-2025

CA Bizertin : Depart d’Oussema Ali et arrivÃ©e de quatre sÃ©nÃ©galais

07-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnecter au cÅ“ur

28-08-2025

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle gÃ©nÃ©ration pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces Ã  Tunis : Vers une nouvelle Ã¨re du coworking

25-04-2025