ELIM-CM26-Zone EURO : Les rÃ©sultats des matchs de dimanche
Voici les rÃ©sultats des matches disputÃ©s ce dimanche aux qualifications europÃ©ennes pour la Coupe du Monde 2026 :
Groupe A : 2Ã¨me journÃ©e
Allemagne 3-1 Irlande du Nord
Luxembourg 0-1 Slovaquie
Classement : Slovaquie 6 pts, Allemagne 3 pts, Irlande du Nord 3 pts, Luxembourg 0 pt
Groupe B : 2Ã¨me journÃ©e
GÃ©orgie 3-0 Bulgarie
Turquie 0-6 Espagne
Classement : Espagne 6 pts, GÃ©orgie 3 pts, Turquie 3 pts, Bulgarie 0 pt
Groupe G : 6Ã¨me journÃ©e
Lituanie 2-3 Pays-Bas
Pologne 3-1 Finlande
Classement : Pays-Bas 10 pts (4 m), Pologne 10 pts (5 m), Finlande 7 pts (5 m), Lituanie 3 pts (5 m), Malte 2 pts (5 m)
Groupe J : 6Ã¨me journÃ©e
MacÃ©doine du Nord 5-0 Liechtenstein
Belgique 6-0 Kazakhstan
Classement : MacÃ©doine du Nord 11 pts (5 m), Belgique 10 pts (4 m), Pays de Galles 10 pts (5 m), Kazakhstan 3 pts (5 m), Liechtenstein 0 pt (5 m)