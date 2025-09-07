ELIM-CM26-Zone EURO : Les rÃ©sultats des matchs de dimanche

Voici les rÃ©sultats des matches disputÃ©s ce dimanche aux qualifications europÃ©ennes pour la Coupe du Monde 2026 :

Groupe A : 2Ã¨me journÃ©e

Allemagne 3-1 Irlande du Nord

Luxembourg 0-1 Slovaquie

Classement : Slovaquie 6 pts, Allemagne 3 pts, Irlande du Nord 3 pts, Luxembourg 0 pt

Groupe B : 2Ã¨me journÃ©e

GÃ©orgie 3-0 Bulgarie

Turquie 0-6 Espagne

Classement : Espagne 6 pts, GÃ©orgie 3 pts, Turquie 3 pts, Bulgarie 0 pt

Groupe G : 6Ã¨me journÃ©e

Lituanie 2-3 Pays-Bas

Pologne 3-1 Finlande

Classement : Pays-Bas 10 pts (4 m), Pologne 10 pts (5 m), Finlande 7 pts (5 m), Lituanie 3 pts (5 m), Malte 2 pts (5 m)

Groupe J : 6Ã¨me journÃ©e

MacÃ©doine du Nord 5-0 Liechtenstein

Belgique 6-0 Kazakhstan

Classement : MacÃ©doine du Nord 11 pts (5 m), Belgique 10 pts (4 m), Pays de Galles 10 pts (5 m), Kazakhstan 3 pts (5 m), Liechtenstein 0 pt (5 m)