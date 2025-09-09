ELIM-CM26-Zone EURO : Les rÃ©sultats des matchs de mardi

09-09-2025

Voici les rÃ©sultats des matches disputÃ©s ce mardi aux qualifications europÃ©ennes pour la Coupe du Monde 2026 :

Groupe D : 2Ã¨me journÃ©e

AzerbaÃ¯djan 1-1 Ukraine

France 2-1 Islande

Classement : France 6 pts, Islande 3 pts, Ukraine 1 pt, AzerbaÃ¯djan 1 pt

Groupe F : 2Ã¨me journÃ©e

ArmÃ©nie 2-1 Irlande

Hongrie 2-3 Portugal

Classement : Portugal 6 pts, ArmÃ©nie 3 pts, Irlande 1 pt, Hongrie 1 pt

Groupe H : 6Ã¨me journÃ©e

Bosnie-HerzÃ©govine 1-2 Autriche

Chypre 2-2 Roumanie

Classement : Autriche 12 pts (4 m), Bosnie-HerzÃ©govine 12 pts (5 m), Roumanie 7 pts (5 m), Chypre 4 pts (5 m), Saint-Marin 0 pt (5 m)

Groupe I : 6Ã¨me journÃ©e

NorvÃ¨ge 11-1 Moldavie

Classement : NorvÃ¨ge 15 pts (5 m), Italie 9 pts (4 m), Is 9 pts (5 m), Estonie 3 pts (5 m), Moldavie 0 pt (5 m)

Groupe K : 6Ã¨me journÃ©e

Albanie 1-0 Lettonie

Serbie 0-5 Angleterre

Classement : Angleterre 15 pts (5 m), Albanie 8 pts (5 m), Serbie 7 pts (4 m), Lettonie 4 pts (5 m), Andorre 0 pt (5 m)

Fil d'actualitÃ©s

ELIM-CM26-Zone EURO : Les rÃ©sultats des matchs de mardi

09-09-2025

Ligue 1 : La VAR de retour dÃ¨s ce jeudi

09-09-2025

ELIM-CM26-Zone AFR : L’Ã‰gypte garde le leadership de son grou

09-09-2025

Handball : Voici le programme de la cinquiÃ¨me journÃ©e

09-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnec

28-08-2025

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle gÃ©nÃ©ration

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces Ã  Tunis : Vers une nouvelle Ã¨re du c

25-04-2025

Lire aussi

CM 2026 ELIM-CM26-Zone EURO : Les rÃ©sultats des matchs de
CM 2026 ELIM-CM26-Zone AFR : L’Ã‰gypte garde le lead
CM 2026 Chaouat pour Ben Romdhane ! La Tunisie s’env
CM 2026 Formation rentrante de la Tunisie face Ã  la GuinÃ

Fil d'actualitÃ©s

ELIM-CM26-Zone EURO : Les rÃ©sultats des matchs de mardi

09-09-2025

Ligue 1 : La VAR de retour dÃ¨s ce jeudi

09-09-2025

ELIM-CM26-Zone AFR : L’Ã‰gypte garde le leadership de son groupe

09-09-2025

Handball : Voici le programme de la cinquiÃ¨me journÃ©e

09-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnecter au cÅ“ur

28-08-2025

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle gÃ©nÃ©ration pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces Ã  Tunis : Vers une nouvelle Ã¨re du coworking

25-04-2025