ELIM-CM26-Zone EURO : Les rÃ©sultats des matchs de mardi

Voici les rÃ©sultats des matches disputÃ©s ce mardi aux qualifications europÃ©ennes pour la Coupe du Monde 2026 :

Groupe D : 2Ã¨me journÃ©e

AzerbaÃ¯djan 1-1 Ukraine

France 2-1 Islande

Classement : France 6 pts, Islande 3 pts, Ukraine 1 pt, AzerbaÃ¯djan 1 pt

Groupe F : 2Ã¨me journÃ©e

ArmÃ©nie 2-1 Irlande

Hongrie 2-3 Portugal

Classement : Portugal 6 pts, ArmÃ©nie 3 pts, Irlande 1 pt, Hongrie 1 pt

Groupe H : 6Ã¨me journÃ©e

Bosnie-HerzÃ©govine 1-2 Autriche

Chypre 2-2 Roumanie

Classement : Autriche 12 pts (4 m), Bosnie-HerzÃ©govine 12 pts (5 m), Roumanie 7 pts (5 m), Chypre 4 pts (5 m), Saint-Marin 0 pt (5 m)

Groupe I : 6Ã¨me journÃ©e

NorvÃ¨ge 11-1 Moldavie

Classement : NorvÃ¨ge 15 pts (5 m), Italie 9 pts (4 m), Is 9 pts (5 m), Estonie 3 pts (5 m), Moldavie 0 pt (5 m)

Groupe K : 6Ã¨me journÃ©e

Albanie 1-0 Lettonie

Serbie 0-5 Angleterre

Classement : Angleterre 15 pts (5 m), Albanie 8 pts (5 m), Serbie 7 pts (4 m), Lettonie 4 pts (5 m), Andorre 0 pt (5 m)