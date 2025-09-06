ELIM-CM26-Zone EURO : Les résultats des matchs de samedi

06-09-2025

Voici les résultats des matches disputés ce samedi aux qualifications européennes pour la Coupe du Monde 2026 :

Groupe F : 1ère journée

Arménie 0-5 Portugal

Irlande 2-2 Hongrie

Classement : Portugal 3 pts, Irlande 1 pt, Hongrie 1 pt, Arménie 0 pt

Groupe H : 5ème journée

Autriche 1-0 Chypre

Saint-Marin 0-3 Bosnie-Herzégovine

Classement : Bosnie-Herzégovine 12 pts (4 m), Autriche 9 pts (3 m), Roumanie 6 pts (4 m), Chypre 3 pts (4 m), Saint-Marin 0 pt (5 m)

Groupe K : 5ème journée

Lettonie 0-1 Serbie

Angleterre 2-0 Andorre

Classement : Angleterre 12 pts (4 m), Serbie 7 pts (3 m), Albanie 5 pts (4 m), Lettonie 4 pts (4 m), Andorre 0 pt (5 m)

