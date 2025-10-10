ELIM-CM26-Zone EURO : Les rÃ©sultats des matchs de vendredi
Voici les rÃ©sultats des matches disputÃ©s ce vendredi aux qualifications europÃ©ennes pour la Coupe du Monde 2026 :
Groupe A : 3Ã¨me journÃ©e
Allemagne 4-0 Luxembourg
Irlande du Nord 2-0 Slovaquie
Classement : Allemagne 6 pts (3m), Irlande du Nord 6 pts (3m), Slovaquie 6 pts (3m), Luxembourg 0 pt (3m)
Groupe B : 3Ã¨me journÃ©e
SuÃ¨de 0-2 Suisse
Kosovo 0-0 SlovÃ©nie
Classement : Suisse 9 pts (3m), Kosovo 4 pts (3m), SlovÃ©nie 2 pts (3m), SuÃ¨de 1 pt (3m)
Groupe D : 3Ã¨me journÃ©e
France 3-0 AzerbaÃ¯djan
Islande 3-5 Ukraine
Classement : France 9 pts (3m), Ukraine 4 pts (3m), Islande 3 pts (3m), AzerbaÃ¯djan 1 pt (3m)
Groupe J : 7Ã¨me journÃ©e
Kazakhstan 4-0 Liechtenstein
Belgique 0-0 MacÃ©doine du Nord
Classement : MacÃ©doine du Nord 12 pts (6 m), Belgique 11 pts (5 m), Pays de Galles 10 pts (5 m), Kazakhstan 6 pts (6 m), Liechtenstein 0 pt (6 m)