ELIM-CM26-Zone EURO : Les rÃ©sultats des matchs de vendredi

10-10-2025

Voici les rÃ©sultats des matches disputÃ©s ce vendredi aux qualifications europÃ©ennes pour la Coupe du Monde 2026 :

Groupe A : 3Ã¨me journÃ©e

Allemagne 4-0 Luxembourg

Irlande du Nord 2-0 Slovaquie

Classement : Allemagne 6 pts (3m), Irlande du Nord 6 pts (3m), Slovaquie 6 pts (3m), Luxembourg 0 pt (3m)

Groupe B : 3Ã¨me journÃ©e

SuÃ¨de 0-2 Suisse

Kosovo 0-0 SlovÃ©nie

Classement : Suisse 9 pts (3m), Kosovo 4 pts (3m), SlovÃ©nie 2 pts (3m), SuÃ¨de 1 pt (3m)

Groupe D : 3Ã¨me journÃ©e

France 3-0 AzerbaÃ¯djan

Islande 3-5 Ukraine

Classement : France 9 pts (3m), Ukraine 4 pts (3m), Islande 3 pts (3m), AzerbaÃ¯djan 1 pt (3m)

Groupe J : 7Ã¨me journÃ©e

Kazakhstan 4-0 Liechtenstein

Belgique 0-0 MacÃ©doine du Nord

Classement : MacÃ©doine du Nord 12 pts (6 m), Belgique 11 pts (5 m), Pays de Galles 10 pts (5 m), Kazakhstan 6 pts (6 m), Liechtenstein 0 pt (6 m)

Fil d'actualitÃ©s

ELIM-CM26-Zone AFR : La Tunisie Ã©trille Sao TomÃ© et Principe

10-10-2025

ELIM-CM26-Zone AFR : Les rÃ©sultats des matchs de vendredi

10-10-2025

ELIM-CM26-Zone EURO : Les rÃ©sultats des matchs de vendredi

10-10-2025

Formation rentrante de la Tunisie face Ã  Sao TomÃ© et Principe

10-10-2025

Temps forts

Â«Â Smart infrastructures in the A.I eraÂ Â»Â : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobiliÃ¨re : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnec

28-08-2025

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

CM 2026 ELIM-CM26-Zone AFR : La Tunisie Ã©trille Sao TomÃ©
CM 2026 ELIM-CM26-Zone AFR : Les rÃ©sultats des matchs de
CM 2026 ELIM-CM26-Zone EURO : Les rÃ©sultats des matchs de
CM 2026 Formation rentrante de la Tunisie face Ã  Sao TomÃ

Fil d'actualitÃ©s

ELIM-CM26-Zone AFR : La Tunisie Ã©trille Sao TomÃ© et Principe

10-10-2025

ELIM-CM26-Zone AFR : Les rÃ©sultats des matchs de vendredi

10-10-2025

ELIM-CM26-Zone EURO : Les rÃ©sultats des matchs de vendredi

10-10-2025

Formation rentrante de la Tunisie face Ã  Sao TomÃ© et Principe

10-10-2025

Temps forts

Â«Â Smart infrastructures in the A.I eraÂ Â»Â : Quand l’IA redÃ©finit les

26-09-2025

Location immobiliÃ¨re : Loyers en hausse et quartiers les plus convoitÃ©s au pre

22-09-2025

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnecter au cÅ“ur

28-08-2025

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025