ELIM-CM26-Zone EURO : Les rÃ©sultats des matchs de vendredi

Voici les rÃ©sultats des matches disputÃ©s ce vendredi aux qualifications europÃ©ennes pour la Coupe du Monde 2026 :

Groupe A : 3Ã¨me journÃ©e

Allemagne 4-0 Luxembourg

Irlande du Nord 2-0 Slovaquie

Classement : Allemagne 6 pts (3m), Irlande du Nord 6 pts (3m), Slovaquie 6 pts (3m), Luxembourg 0 pt (3m)

Groupe B : 3Ã¨me journÃ©e

SuÃ¨de 0-2 Suisse

Kosovo 0-0 SlovÃ©nie

Classement : Suisse 9 pts (3m), Kosovo 4 pts (3m), SlovÃ©nie 2 pts (3m), SuÃ¨de 1 pt (3m)

Groupe D : 3Ã¨me journÃ©e

France 3-0 AzerbaÃ¯djan

Islande 3-5 Ukraine

Classement : France 9 pts (3m), Ukraine 4 pts (3m), Islande 3 pts (3m), AzerbaÃ¯djan 1 pt (3m)

Groupe J : 7Ã¨me journÃ©e

Kazakhstan 4-0 Liechtenstein

Belgique 0-0 MacÃ©doine du Nord

Classement : MacÃ©doine du Nord 12 pts (6 m), Belgique 11 pts (5 m), Pays de Galles 10 pts (5 m), Kazakhstan 6 pts (6 m), Liechtenstein 0 pt (6 m)