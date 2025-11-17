ELIM-CM26-Zone EURO : Voici les affiches de lundi
Voici le programme des matches prÃ©vus ce lundi Ã la derniÃ¨re journÃ©e des qualifications europÃ©ennes pour la Coupe du Monde 2026 :
Groupe A : 6Ã¨me journÃ©e
Allemagne 20h45 Slovaquie
Irlande du Nord 20h45 Luxembourg
Classement : Allemagne 12 pts (5m), Slovaquie 12 pts (5m), Irlande du Nord 6 pts (5m), Luxembourg 0 pt (5m)
Groupe G : 8Ã¨me journÃ©e :
Pays-Bas 20h45 Lituanie
Malte 20h45 Pologne
Classement : Pays-Bas 17 pts (7 m), Pologne 14 pts (7 m), Finlande 10 pts (8 m), Malte 5 pts (7 m), Lituanie 3 pts (7 m)
Groupe L : 8Ã¨me journÃ©e
MontÃ©nÃ©gro 20h45 Croatie
RÃ©publique TchÃ¨que 20h45 Gibraltar
Classement : Croatie 19 pts (7 m, QualifiÃ©e), RÃ©publique TchÃ¨que 13 pts (7 m), Iles FÃ©roÃ© 12 pts (8 m), MontÃ©nÃ©gro 9 pts (7 m), Gibraltar 0 pt (7 m)