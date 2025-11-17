ELIM-CM26-Zone EURO : Voici les affiches de lundi

17-11-2025

Voici le programme des matches prÃ©vus ce lundi Ã  la derniÃ¨re journÃ©e des qualifications europÃ©ennes pour la Coupe du Monde 2026 :

Groupe A : 6Ã¨me journÃ©e

Allemagne 20h45 Slovaquie

Irlande du Nord 20h45 Luxembourg

Classement : Allemagne 12 pts (5m), Slovaquie 12 pts (5m), Irlande du Nord 6 pts (5m), Luxembourg 0 pt (5m)

Groupe G : 8Ã¨me journÃ©e :

Pays-Bas 20h45 Lituanie

Malte 20h45 Pologne

Classement : Pays-Bas 17 pts (7 m), Pologne 14 pts (7 m), Finlande 10 pts (8 m), Malte 5 pts (7 m), Lituanie 3 pts (7 m)

Groupe L : 8Ã¨me journÃ©e

MontÃ©nÃ©gro 20h45 Croatie

RÃ©publique TchÃ¨que 20h45 Gibraltar

Classement : Croatie 19 pts (7 m, QualifiÃ©e), RÃ©publique TchÃ¨que 13 pts (7 m), Iles FÃ©roÃ© 12 pts (8 m), MontÃ©nÃ©gro 9 pts (7 m), Gibraltar 0 pt (7 m)

Temps forts

Â«Â Smart infrastructures in the A.I eraÂ Â»Â : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobiliÃ¨re : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnec

28-08-2025

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en

02-07-2025

