EMIM-CM26-Zone EURO : Les résultats des matchs de vendredi

05-09-2025

Voici les résultats des matches disputés ce vendredi aux qualifications européennes pour la Coupe du Monde 2026 :

Groupe B : 1ère journée

Slovénie 2-2 Suède

Suisse 4-0 Kosovo

Classement : Suisse 3 pts, Suède 1 pt, Slovénie 1 pt, Kosovo 0 pt

Groupe C : 1ère journée

Danemark 0-0 Ecosse

Grèce 5-1 Biélorussie

Classement : Grèce 3 pts, Danemark 1 pt, Ecosse 1 pt, Biélorussie 0 pt

Groupe D : 1ère journée

Ukraine 0-2 France

Islande 5-0 Azerbaïdjan

Classement : Islande 3 pts, France 3 pts, Ukraine 0 pt, Azerbaïdjan 0 pt

Groupe I : 5ème journée

Italie 5-0 Estonie

Classement : Norvège 12 pts (4 m), Italie 6 pts (3 m), Estonie 3 pts (5 m), Moldavie 0 pt (4 m)

Groupe L : 5ème journée

Iles Féroé 0-1 Croatie

Monténégro 0-2 République Tchèque

Classement : République Tchèque 12 pts (5 m), Croatie 9 pts (3 m), Monténégro 6 pts (4 m), Iles Féroé 3 pts (4 m), Gibraltar 0 pt (4 m)

