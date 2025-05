Emploi : une reprise fragile sur fond de disparitÃ©s persistantes

Emploi : une reprise fragile sur fond de disparités persistantes

Le marché du travail en Tunisie amorce une timide reprise, portée par une légère amélioration de l’emploi. Toutefois, cette embellie reste fragile, freinée par des déséquilibres structurels profonds, notamment en ce qui concerne les jeunes diplômés et les femmes.

Selon les derniers indicateurs, le taux de chômage chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans dépasse encore les 37 %, tandis que celui des diplômés de l’enseignement supérieur reste supérieur de près de huit points à la moyenne nationale. Les femmes sont particulièrement touchées : l’écart entre le taux de chômage des hommes et celui des femmes diplômées atteint 17,1 points, révélant des inégalités tenaces.

Face à cette situation, les observateurs appellent les autorités à redoubler d’efforts pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes et des femmes, et pour mettre en place des politiques plus inclusives en matière d’emploi. Un chantier crucial pour espérer bâtir un marché du travail plus équilibré et plus juste.

Gnetnews