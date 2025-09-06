Equipe de Tunisie : Accord avec le jeune défenseur Ali Jaber

06-09-2025

La Fédération Tunisienne de Football a réussi à enrôler un nouveau joueur tunisien expatrié en sélection tunisienne.

Ali Jaber, né en Allemagne et âgé de 17 ans et évoluant à Bologne, a choisi de porter le maillot tunisien.

Ce défenseur central avait déjà évolué sous les couleurs de la sélection allemande des moins de 16 ans.

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

