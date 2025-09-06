Equipe de Tunisie : Accord avec le jeune défenseur Ali Jaber

La Fédération Tunisienne de Football a réussi à enrôler un nouveau joueur tunisien expatrié en sélection tunisienne.

Ali Jaber, né en Allemagne et âgé de 17 ans et évoluant à Bologne, a choisi de porter le maillot tunisien.

Ce défenseur central avait déjà évolué sous les couleurs de la sélection allemande des moins de 16 ans.