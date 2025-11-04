Équipe de Tunisie : Aymen Mathlouthi nommé adjoint

La Fédération Tunisienne de Football a annoncé aujourd’hui un changement à la composition du staff technique des sélections nationales senior et olympique.

Aymen Mathlouthi rejoint Sami Trabelsi sur le banc de la sélection nationale senior.

Mathlouthi sera remplacé à son poste à la sélection olympique par Houssem Haj Ali, qui sera aux côtés d’Abdelhay Ben Soltane.