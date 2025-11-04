Équipe de Tunisie : Aymen Mathlouthi nommé adjoint

04-11-2025

La Fédération Tunisienne de Football a annoncé aujourd’hui un changement à la composition du staff technique des sélections nationales senior et olympique.

Aymen Mathlouthi rejoint Sami Trabelsi sur le banc de la sélection nationale senior.

Mathlouthi sera remplacé à son poste à la sélection olympique par Houssem Haj Ali, qui sera aux côtés d’Abdelhay Ben Soltane.

Fil d'actualités

Équipe de Tunisie : Aymen Mathlouthi nommé adjoint

04-11-2025

Ligue 1-J13 : Victoires de l’USBG et de la JSK

04-11-2025

CL-AFR : Voici le calendrier des matchs des Sang et or

03-11-2025

CL-AFR : L’Espérance dans le groupe D

03-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

Foot Tunisie Équipe de Tunisie : Aymen Mathlouthi nommé adjoi
Foot international Classement FIFA : La Tunisie gagne neuf places
Foot Tunisie Equipe de Tunisie : Voici le calendrier jusqu&rsqu
CM 2026 ELIM-CM26-Zone AFR : Qualification historique pour

Fil d'actualités

Équipe de Tunisie : Aymen Mathlouthi nommé adjoint

04-11-2025

Ligue 1-J13 : Victoires de l’USBG et de la JSK

04-11-2025

CL-AFR : Voici le calendrier des matchs des Sang et or

03-11-2025

CL-AFR : L’Espérance dans le groupe D

03-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025