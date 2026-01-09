Equipe de Tunisie : Chaâbeni sur la short list

09-01-2026

Le Bureau fédéral de la Fédération tunisienne de football s’orienterait vers la nomination de Mouîn Chaâbani, en tant qu’entraîneur principal de l’équipe nationale tunisienne de football, après un quasi-consensus dans ce sens, parmi la plupart des parties concernées.

Il est à noter que les membres du Bureau se sont réunis ce matin, avec le ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi qu’avec plusieurs anciens entraîneurs et joueurs pour évaluer la participation de la sélection à la Coupe d’Afrique des nations qui se déroule au Maroc et pour discuter des décisions à prendre.

Il est à noter que Chaâbani entraîne actuellement la Renaissance de Berkane du Maroc. Un accord devrait être trouvé entre la FTF et le club marocain, si la nomination de Chaabani à la tête de l’équipe nationale est officialisée.

