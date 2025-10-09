FIFA : Le changement climatique impacterait le calendrier des prochaines CM

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a laissé entendre ce jeudi qu’un changement des périodes de tenue des prochaines éditions de la Coupe du Monde pourrait être envisagé.

Selon lui, cette réflexion est motivée par les conséquences du changement climatique, qui rendent de plus en plus difficile l’organisation d’un tel tournoi en été, en raison des fortes chaleurs, ou en hiver, à cause des vagues de froid.

Infantino a estimé que les mois d’octobre et de mars pourraient représenter à l’avenir une alternative plus adaptée pour accueillir la compétition.