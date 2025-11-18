Formation rentrante de la Tunisie face au Brésil

18-11-2025

Voici la composition rentrante de la sélection tunisienne qui affrontera ce soir le Brésil en amical :

Aymen Dahmene, Yan Valery, Montassar Talbi, Yassine Meriah, Dylan Bronn, Ali Abdi, Ferjani Sassi, Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Elias Saad, Hazem Mastouri.

Ce match amical aura lieu au stade Pierre Mauroy de Lille et débutera à 20h30.

