Formation rentrante du Brésil face à la Tunisie

Voici la composition rentrante de la sélection brésilienne qui affrontera ce soir la Tunisie en amical :

Bento, Militao, Marquinhos, Wesley, Casemiro, herique, Guimaraes, Cunha, Estevao, Rodrygo, Vinicius Junior.

Ce match amical aura lieu au stade Pierre Mauroy de Lille et débutera à 20h30.