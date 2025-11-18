Formation rentrante du Brésil face à la Tunisie
18-11-2025
Voici la composition rentrante de la sélection brésilienne qui affrontera ce soir la Tunisie en amical :
Bento, Militao, Marquinhos, Wesley, Casemiro, herique, Guimaraes, Cunha, Estevao, Rodrygo, Vinicius Junior.
Ce match amical aura lieu au stade Pierre Mauroy de Lille et débutera à 20h30.
