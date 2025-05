Inflation : LÃ©gÃ¨re baisse Ã  5,6 % en avril

Inflation : Légère baisse à 5,6 % en avril

Le taux d’inflation a enregistré un léger recul en avril 2025, atteignant 5,6 %, contre 5,9 % le mois précédent, selon les dernières données publiées lundi par l’Institut national de la statistique (INS). Cette baisse s’explique principalement par le ralentissement de l’évolution des prix dans deux secteurs clés : l’alimentation (7,3 % contre 7,8 % en mars) et l’habillement (9,4 % contre 11,7 %).

Sur un an, les prix des produits alimentaires ont néanmoins progressé de 7,3 %. Les hausses les plus marquées concernent les légumes frais (+24,3 %), les fruits frais (+19,2 %), la viande ovine (+18,8 %) et le poisson frais (+10,6 %). À l’inverse, les huiles alimentaires ont enregistré une baisse notable de 20,9 %.

Les prix des produits manufacturés ont, eux, augmenté de 5,2 %, tirés par la hausse des vêtements et chaussures (+9,5 %) ainsi que des produits d’entretien ménager (+4,7 %). Côté services, la progression est de 4,7 %, portée notamment par l’augmentation des tarifs dans les cafés, restaurants et hôtels (+11,5 %).

L’inflation sous-jacente – qui exclut les produits alimentaires et énergétiques – s’est également repliée à 5,5 %, contre 5,7 % en mars. L’INS précise que les prix des produits non encadrés ont augmenté de 6,8 % sur un an, contre 1,7 % pour ceux à prix régulés. Pour les seuls produits alimentaires, la hausse atteint 8,2 % pour les articles libres, contre seulement 1,1 % pour ceux à prix encadrés.

D’un point de vue sectoriel, les produits manufacturés et les denrées alimentaires fraîches ont été les principaux contributeurs à l’inflation globale, représentant respectivement 2 % et 2,2 %. Par régime de prix, ce sont les groupes « alimentaire libre » (+2 %) et « non alimentaire libre » (+3,2 %) qui ont le plus pesé sur l’indice global.

Hausse mensuelle modérée des prix à la consommation

Sur un mois, les prix à la consommation ont progressé de 0,6 % en avril, contre 0,9 % en mars. Cette évolution est principalement due à la hausse des prix des produits d’habillement (+4,2 %), liée à la fin de la période des soldes d’hiver. Le coût des chaussures a, par exemple, grimpé de 4,9 %.

En revanche, les prix des produits alimentaires sont restés globalement stables. Cette stabilité masque toutefois des variations contrastées : une baisse des prix des œufs (-2,9 %), des légumes frais (-1,1 %) et de la volaille (-0,3 %), et une hausse des prix de la viande ovine (+1,9 %), bovine (+0,7 %) et des fruits frais (+0,7 %).

Gnetnews