La FIFA donne raison Ã la FTF au sujet des joueurs qui ont dÃ©clinÃ© la sÃ©lection

La FÃ©dÃ©ration Tunisienne de Football a indiquÃ© aujourd’hui avoir eu gain de cause auprÃ¨s de la FIFA au sujet du refus de certains internationaux tunisiens de rejoindre la sÃ©lection nationale.

La FIFA a estimÃ© que les dÃ©marches entreprises par la FTF pour la convocation des joueurs et la notification de leurs clubs Ã©taient conformes aux rÃ¨glements en vigueur.

L’instance internationale a Ã©galement affirmÃ© que le refus des joueurs de rejoindre la sÃ©lection tunisienne les exposait Ã des sanctions disciplinaires.

Au cours du dernier rassemblement de la sÃ©lection tunisienne, les deux joueurs tunisiens Ã©voluant au Qatar et aux Emirats Arabes Unis, Youssef Snana et Louay Trayi avaient dÃ©clinÃ© la convocation de Sami Trabelsi.