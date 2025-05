Lancement officiel de lâ€™Ã©laboration du plan de dÃ©veloppement 2026-2030 pour lâ€™ensemble du Grand Tunis Ã©largi

Lancement officiel de l’élaboration du plan de développement 2026-2030 pour l’ensemble du Grand Tunis élargi

Le ministère de l’Économie et de la Planification a donné, lundi 12 mai 2025, le coup d’envoi de l’élaboration du plan de développement 2026-2030 pour le deuxième pôle régional, lors d’un forum organisé au complexe culturel et sportif de la jeunesse à Ben Arous. Ce deuxième pôle regroupe les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Ariana, Manouba, Nabeul et Zaghouan.

Présidant les travaux, le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a souligné que ce processus s’inscrit dans la mise en œuvre de la Constitution, notamment son chapitre VII, et de la vision du président de la République pour un développement global, équitable et intégré.

Le ministre a précisé que la méthodologie adoptée repose sur une approche ascendante, où les priorités et projets seront définis en concertation avec les acteurs régionaux. Cette démarche vise à rompre avec les pratiques du passé et à consacrer une responsabilité partagée dans la construction du développement, tout en préservant l’unité de l’État.

Abdelhafidh a mis en avant les atouts considérables de cette région élargie, tant sur les plans humains, naturels que logistiques, qui en font un levier essentiel de création de richesse dans divers secteurs. Toutefois, il a reconnu que cette dynamique est confrontée à des défis majeurs : pression démographique, expansion urbaine désordonnée, problèmes environnementaux, entre autres.

Il a ainsi appelé à une réflexion approfondie autour de projets intégrés, capables de répondre aux besoins de la population tout en conciliant les dimensions économiques, sociales et environnementales.

Lors de ce forum, les grandes lignes méthodologiques du plan et son calendrier ont été présentés, avant d’engager un échange avec les représentants des conseils élus sur les préoccupations spécifiques à chaque gouvernorat et les pistes de solutions envisageables.

Gnetnews