Le ministère de l’Économie et la BEI soutiennent le programme national d’approvisionnement en eau potable

Le ministre de l’Économie et de la Planification, M. Samir Abdelhafidh, et le vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), M. Ioannis Tsakiris, ont signé lundi 28 avril 2025, en présence du PDG de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), deux accords de financement et de garantie pour soutenir le programme national d’approvisionnement en eau potable dans la région de Tunis.

La cérémonie, qui s’est tenue au siège du ministère, a vu la présence de M. Hamadi Habib, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, des Ressources en eau et de la Pêche, ainsi que de M. Jean-Luc Revereault, directeur du bureau de la BEI en Tunisie, et de plusieurs responsables des deux parties.

Ces accords financiers visent à apporter un soutien supplémentaire au programme national d’approvisionnement en eau potable, en particulier pour la région de Tunis. Le premier financement, d’une valeur de 8 millions d’euros (environ 27 millions de dinars tunisiens), sera consacré au projet d’approvisionnement en eau potable du port financier de Hassiane. Le second financement, d’un montant de 22 millions d’euros (environ 73 millions de dinars), servira à la réalisation d’une station de traitement des eaux à Bejaoua.

Avec ces nouveaux engagements, la contribution totale de la BEI au programme national d’approvisionnement en eau potable s’élève à 68 millions d’euros, soit environ 225 millions de dinars tunisiens.

En outre, un accord a été signé pour un soutien technique de l’Union européenne d’une valeur de 5 millions d’euros (environ 17 millions de dinars), destiné à financer des études pour la mise en œuvre de projets publics.

Ces initiatives renforcent les efforts visant à améliorer l’approvisionnement en eau potable dans la capitale et à soutenir des projets d’infrastructure essentiels pour le développement durable de la région.

Gnetnews